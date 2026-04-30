İstanbul haritası değişti: 15 saat durmayacak

İstanbul’da baharın yüzünü gösterdiği güneşli günler kısa sürdü; hava durumu bir anda yön değiştirdi.

İstanbul genelinde etkisini hissettirmeye başlayan serin hava dalgası, yerini uzun süreli ve kuvvetli yağışa bırakıyor.

Meteorolojik tahminlere göre Megakent'te yağışın yaklaşık 15 saat boyunca aralıksız etkili olması beklenirken, ani sıcaklık düşüşü de dikkat çekiyor.

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN

Hava Forum paylaşımında, "Sevgili İstanbullular 18-24 arası öncü mini yağış kütlelerimiz bazı ilçelerde yağmur bırakabilir. Esas sağanak yağmur kütleleri ise gece 3'ten sonra megakente girecek." denildi.

Paylaşımın devamında ise , "Cuma sabah 7-10 arası şakır şakır hızlı yağacak. Cuma ikindiden itibaren yağış etkisini kaybetmeye başlar." sözleri kullanıldı.