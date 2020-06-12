İstanbul Havalimanı 14 Haziran'da yeni bir pist kazanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak için yapılan üçüncü pistin çalışmalarının bittiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, üçüncü pist ile beraber İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı iniş kalkış uygulamalarının başlayacağını belirtti.

"KÜRESEL BİR HUB HALİNE GELDİ"

Karaismailoğlu, "Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor VİDEO

"PARALEL OPERASYON YAPABİLEN TÜRKİYE'NİN İLK HAVALİMANI"

'Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış' uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da 'üçlü paralel pist operasyonu' yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını dile getirdi.

14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı'nın 3 bağımsız pist ve 5 adet operasyonel piste sahip olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." dedi.

Üçüncü pistin de hizmete girmesiyle saatlik iniş kapasitesinin yüzde 50'nin üzerinde artış yaşayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, bu vesile ile uçakların da taksi süresinin yarıya ineceğinin altını çizdi. "Uçaklar artık beklemeden kalkacak." dedi.

"TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, ÖZVERİYLE ÇALIŞTIK"

Bakan Karaismailoğlu, yürütülen çalışma süresinde gerekli araştırmaların ve uygulamaların da milli imkanlar dahilinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığının altını çizdi.

Bakanlık olarak bu zorlu süreçte dur durak bilmeden çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Tüm ulaşım modlarımızda hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her bir yatırım büyük ve güçlü Türkiye için atılacak emin adımlardan biri olacak. Salgın sonrasında her anlamda daha güçlü, daha büyük Türkiye olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz.

Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz. Bu kapsamda tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul Havalimanımız da havacılık sektöründe yerini alarak ülkemizi zirveye taşıyacak." diye konuştu.

Küresel salgına karşı verilen mücadelenin, dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmasını sağladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Başarısı, kabiliyeti ve en zor zamanlarda 83 milyon 'tek yürek' olan Türkiye, farkını bir kez daha gözler önüne serdi." dedi.