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    • İstanbul Havalimanı Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu

    İstanbul Havalimanı Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu

    İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 452 seferle Avrupa'da en fazla uçuş icra edilen üçüncü havalimanı oldu.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 14:20
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 14:57
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    İstanbul Havalimanı Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu

    Tüm fazları tamamlandığında, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan İstanbul Havalimanı, şimdiden Avrupa'nın büyük limanlarını geride bıraktı.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3 Kasım'da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş icra edilen havalimanı olarak belirlendi.

    İstanbul Havalimanı Avrupa da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu #1

    1 GÜNDE 452 UÇUŞ

    İstanbul Havalimanı'ndan söz konusu günde 452 uçuş yapıldı.

    Türk Hava Yolları (THY) da 3 Kasım'da icra ettiği 541 uçuşla Avrupa'da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi oldu.

    İstanbul Havalimanı Avrupa da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu #2

    İstanbul Havalimanı Avrupa da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu #3

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