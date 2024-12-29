DHA

Geçtiğimiz günlerde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla risk analizi çalışmaları yürüttü.

22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış ve kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan 'gorilla gorilla' maymun türü olduğu belirlemişti.

KORUMA ALTINA ALINDI

Goril yavrusu çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Nijerya'dan Bangkok'a gönderilen bir kargoda ele geçirilen yavru gorilin bir hayvanat bahçesinde kendisi için hazırlanmış, steril alanda koruma altına alındığı, bakıcılar ve görevli veteriner hekimlerce beslenerek bakım ve rehabilitasyonunun sürdüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada yavru gorilin bu bakımlar sayesinde ele geçirildiği günden bu yana 1 kilogram alarak 10 kilograma ulaştığı öğrenildi.

"SAĞLIK DURUMU ŞU AN İÇİN OLDUKÇA İYİ"

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru goril hakkında bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, şu açıklamalarda bulundu:

Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, Bakanlığımızdan izin almış bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi ancak uzun ve sağlıksız bir yolculuktan sonra yorgun düşmesinden dolayı rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Doğal yaşam alanı Afrika ekvatoryası, yağmur ormanları olduğu ve ülkemiz ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından yanına kimse alınmamakta ve özel olarak korunmaktadır. Sadece kendisiyle bakıcısı ve sorumlu veterinerler ilgilenmektedir.

SONRAKİ SÜRECE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Yavru gorilin bakımıyla ilgili bundan sonraki süreçte izlenecek yola ilişkin de bilgi veren Ulu, şu ifadelerde bulundu:

Önceliğimiz minik gorilimizin yaşamına devam etmesidir. Süreç Bakanlığımız adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İLGİLİ ÜLKELERE BİLGİ VERİLDİ

Ulu, olayla ilgili hem CİTES sekretaryasına hem de konunun muhatabı olan ilgili ülkelere bilgi verildiğini vurgulayarak “Hayvanın genel durumu ve süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir" ifadesinde bulundu.