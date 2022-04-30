İstanbul Havalimanı’nda pandeminin başlamasından bu yana bugün gerçekleştirilmesi planlanan bin 293 uçuşla, son iki yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gelmeye başladı.

Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Hem iç hatlarda hem de dış hatlarda uzun kuyruklar

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için kontuarlarda sıraya girdi.

Burada hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kuyruklar oluştu.

Satış ofisleri ile kontuarlar önünde yoğunluk

Yoğunluk dolayısıyla önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri havalimanına gelen yolcuları yönlendirdi.

Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ile kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

Salgın sonrası günlük en yüksek uçuş sayısı

Başta THY olmak üzere, birçok hava yolu şirketi yoğunluk nedeniyle ek seferler koyduğu İstanbul Havalimanı'nda dün bin 253 iniş-kalkış icra edilirken bugün bu sayının bin 293'e ulaşması bekleniyor.

Bu rakam salgın sonrası en yüksek uçuş rakamı olurken bugün havalimanını kullanan yolcu sayısının 198 bin 332 olması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayram yoğunluğu VİDEO