İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği megakent için su bakınları, sel ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SEL, SU BASKINI VE ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT

İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da tahmin edilen sıcaklıklar:

8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.

9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.

10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.

11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.

12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.

METEOUYARI KODU: SARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

KIYI BÖLGELERİNDE GÜNEŞ HAKİM OLACAK

Öte yandan Türkiye genelinde hava sıcaklıkları da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde şu şekilde yayınlandı: