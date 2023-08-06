DHA

İstanbul'da alkollü araç sürücülerinin kazasıyla bilinen Kadıköy'ün ünlü caddesi Bağdat Caddesi'nde bir kişi daha ölümden döndü..

Önceki gün saat 23.00 sıralarında, otomobiliyle hızla ilerleyen D.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonra büfeye çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, büfe sahibi Ramazan Morkoç bacağından yaralandı.

1.78 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü D.G., polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazadan kıl payı kurtulan Morkoç, olayı şu ifadelerle anlattı:

Müşterim içeriye girdi. Alışveriş yaparken o an bilgim yoktu. İçeriden çıkarken bir anda sağıma baktım, daha sonra solumdan arabanın hızlı bir şekilde geldiğini gördüm, makas atarak. Sürücünün alkollü olduğu belliydi zaten. Sürücüyü görür görmez kendimi sola çektim ve içeriye attım. Atar atmaz da kapının önüne sıkıştım. Saniye farkıyla kendimi kurtardım.



Bu arada benim ayağım kapının önünde sıkıştı. O esnadan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşadığım şoktan bir iki sonra kendime geldiğimde bir baktım ki etrafımda komşularım var; biri bacağıma buz koymuş, biri yüzümü yıkıyor.