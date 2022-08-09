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İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

Kadıköy'de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yaptı.