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    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

    Kadıköy'de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yaptı.
    • 09.08.2022 - 22:05
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    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırıldı. Kadıköy’de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yaptı.

    GBT sorgulamaları yapıldı

    Çok sayıda polisin katıldığı denetimde parktaki şüpheli kişiler incelendi ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

    DHA'nın haberine göre, şüpheli kişilerin yanındaki çantalar da didik didik arandı.

    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim #1

    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim #2

    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim #3

    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim #4


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