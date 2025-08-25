İstanbul Kartal'da sokaklar çöple doldu

CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde çöp sorunu bitmiyor...

İzmir'in yanında İstanbul'da da CHP'li belediyeler, sık sık çöp dağlarıyla gündeme geliyor.

Son olay Kartal ilçesinde yaşandı.

CHP'li Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

ÇÖPLER TOPLANMADI

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı.

Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

BELEDİYE İSE BİR KISMININ YATIRILDIĞINI AÇIKLADI

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.