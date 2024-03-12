İstanbul Sarıyer'deki bazı alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

AA
İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi.
Sarıyer'deki bölge hassas alan olarak tescil ve ilan edildi
Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı'nın krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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