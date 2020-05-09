İstanbul, sokak yasağıyla sessizliğe büründü

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kentin tarihi ve turistik mekanları boş kaldı.

İstanbul'a koronavirüs sessizliği hakim oldu.

Salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde bu hafta sonu da uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.

İstanbul sessizliğe büründü VİDEO

POLİS EKİPLERİ DENETİM YAPTI

Polis ekipleri belirlenen bölgelerde uygulama yaparak, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetledi, trafiğe çıkan araçların gerekli evrakı taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri de sahillerde denetlemelerde bulundu.

TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi ve turistik mekanlar da sessizliğini korurken, belediye temizlik personeli görevlerine devam etti.

Güneşli ve açık havaya rağmen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda kahvaltı edip, vakit geçirerek güzel havayı değerlendirdi.