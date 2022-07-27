İstanbul TEM Otoyolu'nda damperi kalkan hafriyat kamyonu yola devrildi

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde seyir halindeyken damperi kalkan hafriyat yüklü kamyonun yol devrilmesiyle, Edirne istikametinde oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada H.D. kontrolündeki 34 ACA 71 plakalı hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle damperi havaya kalktı.

Kamyon yola devrildi

Araç şoförü durumu geç fark ederken, rüzgarın da etkisiyle kamyon yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edirne istikametinde araç yoğunluğu

Polis, trafiği tek şeritten sağlarken Edirne istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, devrilen kamyon otoyoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. TEM Otoyolu’nda oluşan trafik ise dron ile havadan görüntülendi.