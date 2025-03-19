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İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci izinsiz yürüyüş yaptı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.