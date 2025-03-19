DHA
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..
İZİN YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ
İstanbul Üniversitesi'nin de dün aldığı diploma iptali kararı sonrası üniversitedeki bazı öğrenciler, izinsiz yürüyüş yapmak istedi.
Gruptakilere polis müdahale ederken, öğrenciler bir süre İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı önünde bekledi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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