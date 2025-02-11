DHA
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı..
Akşam saatlerinde Üsküdar ilçesinde bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin metro çıkışında yangın çıktı..
AVM TAHLİYE EDİLDİ
Yangın sonrası mağazalar ve AVM'nin içi duman altında kalırken, içerideki vatandaşlar tahliye edildi..
YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti.
PANİK ANLAR KAMERADA
Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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