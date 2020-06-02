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    İstanbul Valiliği: Grup Yorum konserine izin verilmedi

    Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları yalanlandı.
    • İHA
    • 02.06.2020 - 05:51
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    İstanbul Valiliği: Grup Yorum konserine izin verilmedi

    İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarının duyurduğu, İstanbul Valiliğininde izin verdiği öne sürülen 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı miting alanında yapılacak Grup Yorum konserine ilişkin yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "KONSER İZNİ VERİLMEDİ"

    "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir"

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