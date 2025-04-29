İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına yangın güvenliği uyarısı

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Bolu Kartalkaya’da yaşanan trajik olayın ardından, İstanbul Valiliği 25 Şubat 2025 tarihinde harekete geçerek il genelindeki tüm kamu kurumlarına uyarı niteliğinde bir yazı gönderdi.

Yayımlanan resmi yazıda, kamuya ait tüm binaların yangın güvenliği açısından, mevcut yasa ve yönetmeliklerde belirtilen standartlar doğrultusunda titizlikle denetlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Valilik, kurumları sorumluluklarını yerine getirme konusunda bir kez daha uyarırken, alınması gereken tüm önlemlerin vakit kaybedilmeden uygulamaya konulmasını istedi.

Valiliğin yayınladığı yazı şöyle:

YANGIN TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALINMALI

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet binalarının Yangın Mevzuatına uygunluğunun denetlenerek, uygun olmayan binalarda Yangın Tedbirlerinin ivedilikle alınması, Yangın Tedbiri alınamayacak durumda olan binalar için öncelikle bağlı bulundukları Bakanlıklarına bilgi verilerek Yangın Mevzuatına uygun düzenlenmiş, alternatif hizmet binalarına ivedilikle taşınmalarının sağlanması,

2. İlimizdeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde (iş merkezleri, alış veriş merkezleri, iş hanları, pasajlar, öğrenci yurtları, kültür merkezleri, sinema, tiyatro, düğün salonları, otopark vb.) yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması,

3. Yangının yol açabileceği can ve mal kaybını önlemek için; yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarının dikkate alınması,

UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLMELİ

4. Belediyelerin, Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerine göre mezkûr Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunmaları,

5. Acil durum ekipleri oluşturularak, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetlerinde, itfaiye ile iş birliği ve organizasyon konularında uygulamalı eğitim verilmesinin sağlanması,

6. Sorumluluk ve yasaklarla ilgili hususların uygulanmasında kamu kurumlarına ait yapılarda kurumun en üst amiri, kat mülkiyeti kurulmuş yapılarda yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise bina malikleri sorumlu olup sorumluların ilgili yönetmeliğe uygun işlem yapması,

YÖNETMELİĞE AYKIRI BİNALAR HAKKINDA İŞLEM YAPILMALI

7. Binaların kullanım özellikleri yönetmelikte belirtilmiş olup, belirtilen özellikler dışında kullanılan binaların tespit edilerek ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yasal işlemlerin yapılması,

8. Binalarda kullanılacak yapı malzemelerinin söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasının sağlanması, Yapı denetim firmalarının kullanılan tüm malzemelerin ve beton kalitesinin binaların yangından korunmasını sağlayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusuna özel bir hassasiyetle dikkat etmesi, konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Yapı Denetim firmalarına duyurulması,

YANGIN KAÇIŞ YOLLARI VE GÜVENLİK HOLÜ OLUŞTURULMALI

9. Kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızlı kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları, dış kaçış geçitleri ile donatılmalı ve Yangın Güvenlik Holü oluşturulmasının sağlanması,

10. Binalara yıldırım düşmesine karşı korunması için belirlenen standartların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi,

11. Binalara konulan söndürme tüplerinin mezkûr Yönetmeliğin 99. maddesinin 7. bendi hükümlerine riayet edilerek periyodik bakım ve kontrolünün yaptırılması,

RUHSAT DENETİMLERİ

12. Tehlikeli maddelerin (LPG depoları, dolum ve doğal gaz dağıtım tesisleri vb.) depolanması ve kullanılmasında ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uyulması,

13. Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri vb. yangın açısından riskli materyallerin bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerine ruhsat denetimi yapılması, bu tarz işletmelere ruhsat verilmeden önce yangın tedbirlerinin hassasiyetle gözden geçirilerek ruhsat verilmesi,

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ÇALIŞIR OLMALI

14. Binalarda bulunan yangın söndürme sistemleri, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik oluşmasını önleyecek ve yangını en kısa sürede söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması,

15. Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullandıkları ile ruhsat verdikleri binaların, tesis ve işletmelerinde Yönetmelik esaslarına göre tedbir alınması,

16. Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel ve araç gereç mevcudunun ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçirilmesi,

ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMALI

17. Ruhsatsız faaliyet gösteren beton firmalarının çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ruhsatsız firmaların kapatılması için gerekli işlemlerin yapılması,

18. 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği" hükümlerine göre asansörlerin bakımı, periyodik kontrolü, iyileştirilmesi ve denetimlerinin yapılmasının sağlanması.