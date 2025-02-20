İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter kararı

AA & Ensonhaber

İstanbul kara teslim..

Dün başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam ederken Megakent beyaza büründü..

Okulların da tatil edildiği il genelinde tüm hafta sonu boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor..

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, trafik güvenliği için çeşitli tedbirler alıyor..

Bunlardan biri de motokuryelerle ilgili oldu..

İSTANBUL'DA KURYELERİN TRAFİĞİ ÇIKMASI YASAK

AFAD İl Başkanlığı'nda açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Vali Gül, şunları söyledi: