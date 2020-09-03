Vali Ali Yerlikaya, katıldığı bir törende koronavirüs temaslı vatandaşlara çağrıda bulunarak, daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası'nın temel atma törenine katılarak konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgın için uyarılarda bulundu.

Vali Ali Yerlikaya, virüs temaslı vatandaşlara, “Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim.” sözleriyle seslendi.

"KUL HAKKINI NASIL ÖDEYECEKSİNİZ"

Vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını isteyen Yerlikaya, uyarılarını şu sözler ile sonlandırdı:

"İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarı çıkıyorsa şunu söylemek istiyorum; ‘Şehirle nasıl helalleşeceksin? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin?’ Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem yapıyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Allah rızası için dışarı çıkmayın