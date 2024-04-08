İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama

AA

İstanbul'da İsrail karşıtı eylemlerle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklama yapıldı.



Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Makul olan tüm talepler karşılanmıştır

"İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir.