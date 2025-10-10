Abone ol: Google News

İstanbul ve Bursa hazır olsun: Cumartesi tarihi verildi

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu yaklaşırken İstanbul ve Bursa çevresi için önemli bir uyarı yayımladı. Cumartesi günü etkili olması beklenen hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 16:37
Hafta sonu yaklaşırken İstanbul ve Bursa halkı için meteorolojiden önemli bir uyarı geldi.

Uzmanlar, Cumartesi günü etkili olması beklenen hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Yetkililer, Karadeniz’de başlayacak olan sağanak yağışların Marmara Bölgesi’ne geleceğini duyurdu.

İSTANBUL VE BURSA DA FAYDALANACAK

Yağışların İstanbul ve Bursa'da etkili olacağını açıklayan Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi günü Karadeniz'de deniz tahliye borusunu aktif hale getirecek. Yani deniz üzerinde oluşan yağışlar Marmara ve Karadeniz üzerine hareket ederek karaya çıkacak ve sağanak yağış bırakacak. Bu sefer İstanbul ve Bursa da şakır şakır yağmur alabilir. Takipteyiz…”

