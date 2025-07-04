İstanbul'a Kritik Uyarı: Cumartesi 11.00'da Başlıyor! Dışarı Adım Atmayın...

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik, sıcaklık değerlerinin 5 ile 12 Temmuz tarihleri arasında mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

Açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.