İstanbul'a sahte pasaportla 25. girişinde yakalandı

İran'da rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.

POLİS MASKESİNİ İNDİRMESİNİ İSTEDİ

Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi.

Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü.

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UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

20 BİN DOLAR RÜŞVET VERDİ

Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.

İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.











