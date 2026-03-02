İstanbul'da 18 milyon TL'lik kuyumcu soygunu

İstanbul film gibi soyguna sahne oldu...

Göktürk'te gece saatlerinde caddede bulunan bir kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli, önce iş yerinin kepengini kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı.

İçeri giren şüpheliler, 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

ALTINLARI BEZ ÇANTAYA DOLDURDULAR

Şüphelilerden biri kuyumcudan çıkıp kapıda gözcülük yaparken 4 kişi, altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu.

Kapıda bekleyen şüpheli, bez çantalara doldurulan altınları araca götürerek geri döndü.

İçeride bulunan altın dolu bez çantalardan birini daha alan şüpheli, bu kez kaçarken güvenlik görevlisine yakalandı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Güvenlik görevlisi, şüpheliyi kaçmaya çalışırken durdurmak istedi.

Bu sırada güvenlik görevlisini gören diğer şüpheliler de kuyumcudan çıkıp, olay yerinden kaçtı.

Özel güvenlik ise soygunu fark edip, haber vermek üzere koşarak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine iş yeri sahibi Ertan Y., cep telefonundan iş yerinin kameralarına bağlandı.

Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü.

Olay yerine gelen Ertan Y., polis ekipleriyle birlikte içeri girerek inceleme yaptı.

18 MİLYON LİRA ALTIN ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 18 milyon liralık altın ve pırlantanın çalındığını tespit eden Ertan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Ertan Y.,'nin emniyetteki ifadesinde, şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.