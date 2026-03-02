Haftanın reyting sonuçları: Zirvenin yeni sahibi belli oldu

Televizyon ekranlarında kış sezonu sert rekabetiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta dev prodüksiyonlar izleyici karşısına çıkarken, hangi yapımın kumandayı elinde tuttuğu merak konusu oldu.

TİAK, 23 Şubat – 1 Mart haftasına ait reyting verilerini yayımladı. İşte ekranlarda dengeleri değiştiren ve reyting sıralamasını belirleyen o liste…

ZİRVEDE UZAK ŞEHİR VAR!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisi, yine birinci sırada yer aldı. Haftanın en çok izlenen ikinci dizisi Sevdiğim Sensin oldu.

Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar dizisi yer aldı. İşte haftanın en çok izlenen 10 dizisi: