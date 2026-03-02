İstanbul'da kıyafetlerini değiştirip dilenen kadın kameraya yansıdı

Büyükçekmecede, dilencilik yaptığı öne sürülen bir kadının hazırlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıyafetlerini ve ayakkabılarını değiştiren kadın daha sonra caddeye çıkarak dilenmeye başladı.
İstanbul'da pes dedirten dilencilik oyunu, kameraya anbean kaydedildi.
Büyükçekmece'de tekerlekli pazar arabasıyla caddeye gelen bir kadın, içerisindeki kıyafetleri çıkararak önce üstünü değiştirdi.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP DİLENDİ
Üzerindeki temiz ve düzgün kıyafetleri çıkaran kadın eski kıyafetler giydi; daha sonra da ayağındaki spor ayakkabılar yerine farklı ayakkabılar giydi.
Şüpheli kadın, üzerinden çıkardığı kıyafetleri poşetleyerek pazar arabasına koydu.
OLAY SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Daha sonra kadın, caddeye çıkarak trafik ışıklarında duran araçların arasında dilenmeye başladı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)