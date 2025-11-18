İstanbul'da 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

- Sultanbeyli'de 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.
- Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı.
- Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'da Sultanbeyli'de saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.
EV ALEVLERE TESLİM OLDU: YANGIN HASARA YOL AÇTI
Bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.