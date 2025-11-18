Abone ol: Google News

İstanbul'da 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de 2 katlı evin çatısı bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 05:15
  • Sultanbeyli'de 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.
  • Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı.
  • Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'da Sultanbeyli'de saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.

EV ALEVLERE TESLİM OLDU: YANGIN HASARA YOL AÇTI

Bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

