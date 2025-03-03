İstanbul'da 2 tır alev alev yandı

İHA

Arnavutköy’de gece saat 00.00 sıralarında Deliklikaya Mahallesi Deliklikaya Sanayi Sitesi içerisinde yer alan park halindeki bir tırda yangın çıktı.

ALEV ALEV YANDI

Karton koli paketlerinin yüklü olduğu tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu araç alev alev yanmaya başladı.

Yangın tırın hemen önünde yer alan park halindeki başka bir tıra sirayet etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri de tırların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Yangında her iki tır da kullanılamaz hale geldi.

Tırlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.