İstanbul'da 207 noktada koronavirüs denetimi

Sokağa çıkma yasağında trafik denetimleri sürerken, Trafik Komuta Merkezi tarafından ise İstanbul, 2 bin 500'ü aşkın kamerayla takip ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin şehrin 207 ayrı noktasında, denetimlerine devam ediyor...

Uygulanan bu denetimler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik Denetleme Şubesi'nde yer alan Trafik Komuta Merkez'inden, 2 bin 500'den fazla kamera ile 24 saat anlık takip ediliyor.

SAHADAKİ EKİPLER YAKA KAMERASI KULLANIYOR

Merkezde görevli ekipler, sahada yapılan uygulamaları, görevli polislerde bulunan yaka kameraları ile anlık olarak izleyebiliyor, ihtiyaç olduğunda ise müdahale edebiliyor.

Gerekli durumlarda ise merkezde bulunan ekipler, sahadaki bölgelere intikal ediyorlar.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ"

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi Komiser Yardımcısı Demet Çıtlak, koronavirüs salgınına yönelik aldıkları önlemlerden bahsederek, "Gördüğünüz gibi biz de sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Personelimizin arasında 1.5 metrelik mesafe oluşturacak şekilde planlamamızı yaptık ve biz de burada maske ve eldivenimizle çalışırken, ekiplerimiz de sahada yine sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar." dedi.

"SÜRÜCÜLER MASKE VE ELDİVEN KULLANMALI"

Araç kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunan Demet Çıtlak, "Tıpkı emniyet kemeri hayati önem taşırken araç kullanmada şu süreçte maske ve eldivenle araç kullanmalarını istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Mümkün olduğunca evde kalmaları, çalışmak durumunda olan meslek grupları içinde araç kullandıkları zaman maske ve eldivenlerini takarak, aynı zamanda emniyet kemerlerini de takarak trafikte seyir etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"TRAFİKTEKİ YOĞUNLUK, BEKLEME NOKTALARINDAN KAYNAKLANIYOR"

Komiser yardımcısı Çıtlak, "Rutin bir İstanbul gününde havanın güzel olduğu bir vakitte trafik yoğunluğumuz bu vakitlerde yüzde 70'leri bulurken, şu anki yoğunluk ibremiz yüzde 8'i gösteriyor. Bu yoğunluk ibresi sizi yanıltmasın, aslında yüzde 8'lik bir yoğunluğumuz yok. Bu yüzde 8 ibaresinin nedeni, yaka kameralarından da göreceğiniz üzere bizim 207 denetim noktasında oluşturduğumuz bekleme denetim noktalarımızın oluşturduğu kısmi yoğunluk.'' dedi.