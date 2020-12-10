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İstanbul’da 352 fırın fiyat tarifesine uymadı

İstanbul’da 352 fırın fiyat tarifesine uymadı

İstanbul’da denetlenen 608 fırından 256’sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj ve fiyat tarifesine uymayarak üretim ve satış yaptığı tespit edildi.