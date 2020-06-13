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- İstanbul'da 4 bin 335 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da 4 bin 335 şişe sahte içki ele geçirildi
Operasyonda yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 13:38
İstanbul’da sahte içki üretimi yapılan ikamete polis tarafından operasyon düzenlendi.
Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi Mahallesi, Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir ikamette sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Haziran günü belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
SAHTE BANDROLLÜ ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU
Aramalarda 615 adet değişik markalara ait sahte bandrollü, dolu alkol şişesi ile 3 bin 720 adet değişik markalara ait orijinal bandrollü dolu alkol şişesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilen Mustafa K.(56) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.