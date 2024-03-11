İstanbul'da 4 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevler çatı katına ve bitişiğindeki diğer binaya da sirayet ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan kontroller sonucu yanan dairede 65 yaşındaki Adem Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

İstanbul'da saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta, 4 katlı ahşap bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler bitişikteki binaya sıçradı

Alevler kısa sürede en üst katı ve çatıyı sardı ve bitişiğindeki başka bir binanın çatısına sirayet etti. Binanın alev alev yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Yanan dairede yapılan enkaz çalışmaları esnasında evde yaşayan 65 yaşındaki Adem Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adem Bayrak'ın yalnız yaşadığı ve kimsesiz olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adem Bayrak'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)