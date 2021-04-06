İstanbul'da jandarma ekipleri, 10 numara yağa satarak haksız kazanç elde eden T.Ç.,Y.K. ve E.T. isimli şüphelilerin Tuzla’da bulunan iş yerlerine baskın düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan tır ve kamyon gibi araçlara satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi T.Ç. ile birlikte çalışan Y.K. ve E.T. isimli şahıslara, çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL idari para cezası uygulandı.

İş yeri mühürlenirken, adli işlemler de başlatıldı.

İstanbul'da 80 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO