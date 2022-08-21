İstanbul'da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi

İstanbul'da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi

Gece saatlerinde Kartal sahil yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, sürücülerin ruhsat ve muayene belgelerini kontrol ederken 414 aracın abartı egzoz kullanımını da denetledi.

Yurt genelinde asayiş ve huzuru sağlamak adına polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda gece gündüz uygulama noktaları oluşturan ekipler, sürücüleri denetliyor.

Son olarak İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Kartal sahil yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu.

Ruhsat ve muayene belgeleri kontrol edildi

Kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araçlar tespit edildi.

Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

İstanbul'da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi ViDEO

Para cezası uygulandı

Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan, abartı egzoz kullanan ve alkollü araç süren sürücülere para cezası uyguladı.

Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Toplam 162 bin 242 TL ceza kesildi

İHA'nın aktarımına göre; standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden denetime tabi tutulan 414 araca toplam 162 bin 242 TL para cezası uygulandı.