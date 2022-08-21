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    İstanbul'da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi

    Gece saatlerinde Kartal sahil yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, sürücülerin ruhsat ve muayene belgelerini kontrol ederken 414 aracın abartı egzoz kullanımını da denetledi.
    • 21.08.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 09:28
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    İstanbul'da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi

    Yurt genelinde asayiş ve huzuru sağlamak adına polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

    Bu kapsamda gece gündüz uygulama noktaları oluşturan ekipler, sürücüleri denetliyor.

    Son olarak İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Kartal sahil yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu.

    Ruhsat ve muayene belgeleri kontrol edildi

    Kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araçlar tespit edildi.

    Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

    İstanbul'da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi ViDEO

    İstanbul da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi #1

    Para cezası uygulandı

    Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan, abartı egzoz kullanan ve alkollü araç süren sürücülere para cezası uyguladı.

    Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

    İstanbul da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi #2

    Toplam 162 bin 242 TL ceza kesildi

    İHA'nın aktarımına göre; standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden denetime tabi tutulan 414 araca toplam 162 bin 242 TL para cezası uygulandı.

    İstanbul da abartı egzoz kullananlara toplam 162 bin TL ceza kesildi #3


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