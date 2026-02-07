İstanbul'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı

- İstanbul Kartal'da bir ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansta hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Kartal'da saat 20:40 sıralarında Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde içinde hasta bulunan ambulans kavşağa geldiği sırada 34 FDV 271 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.
AMBULANS DEVRİLDİ, HASTA VE 2 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.
İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ambulans vinç ile cip ise çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.