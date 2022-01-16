Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.680
-0.42%
BTXN Coin
33.34
0.03%
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C
    İstanbul'da ani kar yağışı

    İstanbul'da ani kar yağışı

    İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 00:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hafta içi İstanbul'da 2 gün yağması beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini gösterdikten sonra kaybolmuştu.

    Bu gece ise havanın da soğumasıyla bazı ilçelerde aniden kar yağışı görüldü.

    SOKAKLAR VE ARAÇLAR BEMBEYAZ

    Saat 23.00 sıralarında etkisini gösteren kar, sokaklar ve araçları beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sokaktaki vatandaşlar ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor.

    İstanbul'da ani kar yağışı - VİDEO

    İstanbul da ani kar yağışı #1

    İstanbul da ani kar yağışı #2

    İstanbul da ani kar yağışı #3

    İstanbul da ani kar yağışı #4

    İstanbul da ani kar yağışı #5

    İstanbul da ani kar yağışı #6

    İstanbul da ani kar yağışı #7


    Görüş Bildir