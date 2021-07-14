Gaziosmanpaşa'da anne ve bebeği, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi’nde bir oto yıkamaya getirilen otomobil, yıkanmasının ardından dışarı çıkartılıp park edilecekti. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, aracı dükkanın dışında bir yere park etmeye çalışırken cadde sonunda bulunan petshopa dalıp direğe çarptı.

ANNE VE BEBEĞİ SON ANDA KURTULDU

Kazadan saniyeler önce köpeğine tasma takan kişi ve bebek arabasıyla oradan geçen kadın aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralanmayan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da anne ve bebeğinin son anda kurtulduğu kaza-Video

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğine tasma takan bir kişinin ve saniyeler önce dükkanın önünden geçen bebek arabalı bir kadının kazadan kıl payı kurtulduğu ve hemen sonrasında aracın dükkana girdiği görülüyor. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.