İstanbul'da asansör boşluğuna düşen vatandaş yaralandı

İHA

İstanbul'da gece saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta bulunan bir 4 katlı bir restoranda yemek yiyen müşteri bir anlık dalgınlıkla kabini olmayan asansöre girerek 1'inci kattan boşluğuna düşerek yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı müşterinin hafif yaralandığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.