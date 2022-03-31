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    İstanbul'da barajlarda su, maksimum seviyeye yaklaştı 

    İstanbul Valiliği, İstanbul'a su sağlayan üç barajın maksimum seviyeye ulaştığını açıkladı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 19:06
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 19:36
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    İstanbul'da barajlarda su, maksimum seviyeye yaklaştı 

    İstanbul'da etkili olan kar ve sağanaklardan sonra barajlarda doluluk oranları yükseldi.

    MAKSİMUM SEVİYEYE YAKLAŞTI

    İstanbul Valiliği, barajlardaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi yapılacağı duyuruldu.

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama "Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    GENEL DOLULUK ORANI YÜZDE 89.05

    İSKİ verilerine göre 31 Mart itibariyle genel doluluk oranı yüzde 89.05 olarak ölçüldü.

    İstanbul da barajlarda su, maksimum seviyeye yaklaştı  #1


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