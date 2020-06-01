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- İstanbul'da bazı metro seferleri 16.00'da sona erecek
İstanbul'da bazı metro seferleri 16.00'da sona erecek
Metro İstanbul tarafından, Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş füniküler hattının saat 16.00'dan sonra kapatılacağı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 14:20
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı üzerine bazı sefer saatlerinde değişikliğe gitti.
M2 VE F1 SEFERLERİ 16.00'DA SONA ERECEK
Metro İstanbul tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının saat 16.00 itibarıyla kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.