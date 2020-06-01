İstanbul'da bazı metro seferleri 16.00'da sona erecek

Metro İstanbul tarafından, Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş füniküler hattının saat 16.00'dan sonra kapatılacağı duyuruldu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı üzerine bazı sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

M2 VE F1 SEFERLERİ 16.00'DA SONA ERECEK

Metro İstanbul tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının saat 16.00 itibarıyla kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.