İstanbul'da beklenmedik senaryo! Bu akşam geliyor...

Yağmur Uçar

Birkaç karlı günü geride bırakan İstanbul'da hava sıcaklıkları yükseldi.

Ramazan'ı güneşli hava ile karşılayan İstanbullular, cumartesinin keyfini çıkardı.

Pazar günü ise akşam saatleri için uyarı geldi.

Hava Forum'un X paylaşımına göre, bu akşamdan itibaren sağanak etkili olacak.

ÜŞÜTMEYİN

Paylaşımda, "Balkanlar'dan bu akşam soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. İstanbul'da akşamdan itibaren yağmur bekleniyor. Doğuda pazartesi kar var. Rüzgar epey soğuk esecek. Üşütmeyelim, dikkat..." denildi.