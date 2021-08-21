Gaziosmanpaşa'da bir gecekondu bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir gece kondu alevler içinde kaldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 575 Sokak'ta çıktı.

Tek katlı bir gecekondu, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Yükselen alevler, evin bitişiğinde bulunan iki binanın çatı katına da sıçradı.

ÇEVRE BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının sirayet ettiği binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul'da bir gecekonduda yangın çıktı VİDEO



