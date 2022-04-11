İstanbul'da bir grup genç, kucağında çocuğu olan kadına saldırdı
İstanbul Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup gencin, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbettiği anlar kameraya yansıdı.
- 11.04.2022 - 23:55
- Güncelleme : 12.04.2022 - 00:30
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti.
Tekme ve yumruklarla darbedildi
İHA'nın haberine göre, yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi.
Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar, duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Bunun üzerine saldırgan grup,dağıldı.
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir grup genç, kucağında çocuğu olan kadına saldırdı VİDEO