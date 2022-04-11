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İstanbul'da bir grup genç, kucağında çocuğu olan kadına saldırdı

İstanbul'da bir grup genç, kucağında çocuğu olan kadına saldırdı

İstanbul Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup gencin, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbettiği anlar kameraya yansıdı.