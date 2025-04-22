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AA

İstanbul'da Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün sürücüsüyle, bir otomobilde bulunan kişiler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

OTOBÜSE ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek sürücüye tepki gösterdikten sonra, zanlılardan biri aracın ön kapısının camına vurup kırdı.

Olay anı otobüste bulunan araç kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin araca doğru koşması, sürücüyle tartışması, ardından zanlılardan birinin otobüsün camına vurup kırması yer alıyor.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İETT otobüsü sürücüsünün araçta kamera bulunduğunu ve polisi arayacağını belirtmesi, yolcuların da saldırganlara tepki göstermesi de görüntülere yansıyor.

Görüntülerde otobüse zarar veren 2 kişinin çevredekiler tarafından uzaklaştırılması da görülüyor.