DHA
İstanbul'da trafik magandaları yürekleri ağza getirdi..
Bugün akşam saatlerinde Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı.
Baltayla kafasına vurdu
Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu.
Otomobiline binerek uzaklaştı
Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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