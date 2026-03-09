Denizli'de artçı depremler sürüyor

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Bu kez adres Denizli oldu..

Beşik gibi sallanan ilde ilk deprem sabah yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabah 09.21'de merkez üssü Buldan ilçesi olan sarsıntının şiddetini 5.1 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olurken, bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

3.6, 4.1 VE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öğle saatlerinde 3.6 büyüklüğünde iki deprem yaşanırken, akşam saat 20.02'de ise 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

AFAD, 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, 23.20'de bir deprem daha yaşandı.

4.2 büyüklüğündeki son depremin derinliği ise 12 kilometre olarak açıklandı.