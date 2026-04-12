İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Beşiktaş’ta düzenlenecek yol yarışması kapsamında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda alınan karar doğrultusunda, yarış güzergahı üzerindeki birçok cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Açıklamaya göre; İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi-Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu bağlantısı, Şair Nigar Mektep Sokak-Kışlak Sokak kesişimi, Muallim Naci Caddesi-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi, Çağrı Sokak-Yeşilpınar Sokak kesişimi, Sakıp Sabancı Caddesi-Baltalimanı Hisar Caddesi kesişimi ile Aşiyan Yolu-Şehitlik Dergahı Sokak kesişiminde trafik akışı sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahları da paylaştı. Buna göre, Portakal Yokuşu ile birlikte Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye ve Çırağan caddeleri ile Kuruçeşme Çağrı, Arnavutköy Dere, Reşat Nuri Güntekin ve Kıraçhane sokakların kullanılabileceği bildirildi.

ATAŞEHİR'DE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Ataşehir’de düzenlenecek koşu organizasyonu nedeniyle bölgede geniş çaplı trafik düzenlemesine gidildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik güzergahı üzerinde bulunan birçok cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Ataşehir Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi arasında kalan Ataşehir Bulvarı, Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi ile Fazılpaşa Sokak-Dere Sokak kesişimi arasında kalan Fazılpaşa Sokak, Gazi Mustafa Çolak Caddesi kesişimi arasında kalan Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi arasında kalan Turgut Özal Bulvarı ve bu güzergaha çıkan tüm yollar ile Dere Sokak-Atapark Caddesi kesişimi ile Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı, Çitlenbik Caddesi ile Muhtar Hasan ve Dere sokaklar trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif yollar da açıklandı. Buna göre, Meriç Caddesi, Sedef Caddesi, Dicle Caddesi, Dudullu Caddesi, Dereboyu Caddesi ve Ahmet Yesevi Caddesi ile birlikte Rıfat Danışman Sokak’ın kullanılabileceği bildirildi.