İstanbul'da değnekçilik yapan kişiye suçüstü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suçüstü yakalandı.

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DHA

İstanbul'da değnekçilik yapan bir kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı..

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirledi.

Gözaltına alındı

Denetimlerde bir sokakta park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen C.A.S. isimli kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlem başlatıldı

Yakalanan değnekçiye, "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)