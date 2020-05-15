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- İstanbul'da denize girip arkadaşına yayın yaptı
İstanbul'da denize girip arkadaşına yayın yaptı
Sıcak havaların gelmesiyle beraber yasağa rağmen denize giren bir vatandaş, yaklaşık 100 metre açıktan Kamboçya’da bulunan arkadaşı ile görüntülü görüştü.
- İHA
- 15.05.2020 - 15:29
İstanbul'da havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen sahillere koştu.
Küçükçekmece ilçesinde bulunan Menekşe sahiline gelen vatandaşlar ise sıcak havanın etkisine daha fazla dayanamayarak denize girdi.
ARKADAŞINA YAYIN YAPTI
Denize giren bir vatandaşın da denizin içerisinde, telefonla yayın yaptığı anlar dikkat çekti.
Denizden çıktıktan sonra soruları cevaplayan kişi, “Buralarda oturuyorum. Kamboçya’da bulunan arkadaşıma denizin içinden yayın yaptım.” dedi.
Öte yandan vatandaşların denize girdiği bilgisini alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahile gelerek vatandaşları denizden çıkardı.
İstanbul'da denize girip arkadaşına yayın yaptı