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İstanbul'da denize girip arkadaşına yayın yaptı

İstanbul'da denize girip arkadaşına yayın yaptı

Sıcak havaların gelmesiyle beraber yasağa rağmen denize giren bir vatandaş, yaklaşık 100 metre açıktan Kamboçya’da bulunan arkadaşı ile görüntülü görüştü.