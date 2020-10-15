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    İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

    İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 15.10.2020 - 14:33
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    İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

    İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve TAYAD'ın (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı.

    7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, 14 Ekim'de adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul da DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı #1

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