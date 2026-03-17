İstanbul'da dron destekli trafik denetimi: 58 araca 190 bin lira ceza

İstanbul'da Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

DENETİMLERDE ÇOK SAYIDA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Merkez Mahallesi TEM Kuzey- Güney Katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi.

Dron ile havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde "kaynak yapmak", "yaya geçidi ihlali", "seyir halinde cep telefonu kullanmak", "ters yönde araç kullanmak", "yasak park" ve "trafik işaret ve levhalarına uymamak" gibi ihlaller yapıldığı tespit edildi.

58 ARACA 190 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 58 araca 190 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.